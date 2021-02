S.Valentino: a Milano cuori e palloncini,pranzo diventa long

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Palloncini a forma di cuore sui Navigli: a Milano San Valentino si vede e si festeggia.

Tramontata, causa norme anticovid, la possibilità di una cena romantica al ristorante i locali si sono ingegnati per offrire in questa domenica menu speciali e soprattutto turni extra ai tavoli per il pranzo con arrivo anche alle 15.

Gli innamorati, ma anche le famiglie, hanno risposto con un tutto esaurito in diversi locali, dallo storico Matarel, dove Craxi teneva i suoi famosi pranzi del lunedì, allo stellato Berton che per l'occasione ha creato un menu ad hoc. E altrettanto ha fatto l'Osteria con Vista alla Triennale. (ANSA).