Covid: Molise, nuova ordinanza governatore Toma

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 FEB - Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza relativa alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, è ulteriormente prorogata fino al 28 febbraio 2021 l'efficacia delle disposizioni già previste con precedenti ordinanze su: trasporto pubblico, mobilità intraregionale, assembramento in particolari luoghi pubblici, macellazione suini a domicilio con possibilità di deroga da parte dei sindaci. (ANSA).