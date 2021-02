Risveglio sotto la neve per gran parte Umbria

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 13 FEB - Risveglio sotto alla neve per gran parte dell'Umbria. Dove comunque non vengono segnalati al momento particolari disagi.

Imbiancata anche Città della Pieve, il borgo dove si trova la casa nella quale Mario Draghi è quasi sempre tornato le ultime sere. L'accesso alla sua casa è completamente innevato, anche se le strade sono tutte percorribili.

Già dalle prime ore della mattina sul territorio pievese e in particolare sulle principali vie di comunicazione, è in azione un mezzo spazzaneve.

Al momento all'interno dell'abitazione dell'ex presidente della Bce vengono date per certe le presenze di alcuni familiari. Non è escluso che, situazione meteorologica permettendo, Draghi possa tornare in serata a Città della Pieve e trascorrere qui in famiglia anche la domenica. (ANSA).