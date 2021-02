Incendio in azienda zootecnica, morti 20 capi di bestiame

(ANSA) - ORISTANO, 13 FEB - Venti bovini morti, 50 salvati, due mezzi e il tetto di un capannone distrutti. È il bilancio di un incendio in un'azienda zootecnica ad Arborea, nell'Oristanese. Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato intorno alle 18, avvolgendo inizialmente il fieno e poi propagandosi all'interno del capannone. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Oristano che hanno salvato decine di animali e spento le fiamme prima che potessero distruggere ogni cosa. (ANSA).