Ladri acrobati a Milano, furti a influencer, Leotta e Hakimi

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - I 4 ladri "acrobati" arrestati dalla Squadra mobile di Milano per un colpo in via San Nicolao lo scorso 12 dicembre ripreso dalle telecamere esterne, hanno svaligiato casa della conduttrice Diletta Leotta e della influencer Eleonora Incardona, entrambe residenti in centro.

Inoltre gli investigatori diretti da Marco Calì sospettano che la banda abbia svaligiato anche la casa del giocatore dell'Inter Achraf Hakimi.

Il primo furto è avvenuto il 6 giugno 2020 ed è fruttato alla banda un bottino stimato intorno ai 150mila euro, mentre il colpo a casa della influencer (ex cognata della Leotta) è del 12 dicembre scorso. Alla Incardona hanno preso 9 borse, 2 cinture, 5 sciarpe, 2 orecchini, 2 spille, una collana, un bracciale, un portafogli, una valigia e mille euro in contanti. Alla sua coinquilina 3 cinture e 2 borse. Un bottino meno ricco di quello di casa Leotta ma comunque da decine di migliaia di euro.

Nel provvedimento di fermo firmato dal pm Francesca Crupi ci sono i nomi di Cristian Radosavljevic (27 anni) e Samuel Milenkovic (26), entrambi nati a Milano. Manca il nome di un altro complice mentre il 17enne è nel procedimento del tribunale dei Minori. (ANSA).