Intesa AstraZeneca-Biologika, cresce la produzione del vaccino in Ue

AstraZeneca e l'azienda IDT Biologika hanno firmato una lettera di intenti per aumentare la produzione del vaccino COVID-19 in Europa e la capacità di fornitura a lungo termine. L'accordo, da finalizzare, mira ad aumentare la capacità del sito produttivo di IDT Biologika a Dessau in Germania, al fine di costruire fino a 5 bioreattori da 2mila litri capaci di produrre decine di milioni di dosi di vaccino al mese. Si stima che le nuove risorse saranno operative entro la fine del 2022.