Covid: Marsilio, restrizioni in area metropolitana Pescara

(ANSA) - PESCARA, 10 FEB - "Divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d'ingresso in tutte le attività commerciali". È quanto prevede per i comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore (Pescara) e Francavilla al Mare (Chieti) l'ordinanza "immediatamente esecutiva" firmata dal governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio.

Il provvedimento, sostanzialmente, introduce, per 14 giorni da oggi, maggiori restrizioni nell'area metropolitana, interessata da un repentino aumento dei contagi. (ANSA).