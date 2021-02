Covid: Marche, 606 ricoveri (-10), 72 in Intensiva (-2)

(ANSA) - ANCONA, 10 FEB - In calo nell'ultima giornata i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: sono passati da 616 a 606 (-10). Diminuiscono i degenti in Terapia intensiva (72, -2), in Semintensiva (157 (-4) e nei reparti non intensivi (377 (-4).

Sono 32 i dimessi da strutture ospedaliere nelle ultime 24ore.

Il Servizio Sanità della Regione fa sapere che risultano in calo anche i positivi in isolamento domiciliare (6.906, -83) mentre crescono le quarantene per contatto con contagiati (14.935, +70) tra le quali 4.526 soggetti con sintomi e 444 operatori sanitari. Intanto gli ospiti delle strutture territoriali sono 207 (-1) e gli assistiti nei pronto soccorso 37 (+8). I guariti salgono verso quota 50mila (49.421, +502). (ANSA).