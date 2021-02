Brusaferro, da conoscenze salute anche effetto sull'economia

"Attraverso l'interazione e la cooperazione si possono sviluppare piani che possono darci un'opportunita' nella salute e benessere, anche in termini economici, perche' sviluppare le conoscenze che garantiscono la salute significa anche creare strumenti ampi". Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvo Brusaferro nel corso dell'audizione in commissione Affari sociali della Camera nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza, "Investire in integrazione sociale significa investire in benessere e salute. Una parola chiave e' il termine fiducia, emerso in maniera prepotente anche nella letteratura scientifica.

Per il rinnovamento e la riforma del servizio sanitario l'obiettivo e' quello "della ricerca, lo sviluppo e l'elemento tecnologico". Lo ha detto Brusaferro. ''I piani che stiamo sviluppando possono essere un'opportunita' per la salute e il benessere dei cittadini e possono incidere sulla qualita' della vita e sul futuro di ognuno di noi, ma sono importanti anche per la crescita economica del Paese''.