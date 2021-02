Frana sulla statale 12, Abetone isolato sul versante Toscana

(ANSA) - PISTOIA, 09 FEB - Strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero chiusa in Toscana, in entrambi i sensi di marcia al km 72+900, all'altezza della diga del Tistino, prima del bivio per Cutigliano (Pistoia), venendo da San Marcello Pistoiese, a causa di una frana stamani. Lo rendono noto i carabinieri che sono sul posto insieme a personale di Anas e vigili del fuoco, aggiungendo che anche la viabilità alternativa della Sp 20 per Torri di Popiglio è ancora chiusa al traffico dopo la nevicata di gennaio e pertanto il comune di Abetone Cutigliano è isolato e non può essere raggiunto da Pistoia, ma solo passando da Pievepelago (Modena). (ANSA).