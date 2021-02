Covid: 130 mila test in più e su i contagi, ancora 422 morti

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Risalgono i contagi in Italia con il netto aumento dei tamponi e tornano sopra quota 400 i morti giornalieri registrati. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.970. Le vittime sono 422, a fronte delle 307 di ieri.

Sono stati 274.263 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati (ieri erano stati 144.270, circa 130 mila in meno), con un tasso di positività però in netto calo al 3,9% (ieri era stato del 5,5%, quindi l'1,6 in più).

Le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid-19 sono 2.143, numero invariato rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 146. I ricoverati con sintomi sono invece 19.512, in calo di 15 unità rispetto a ieri.

Le vittime ufficiali salgono a 92.002, mentre i casi totali da inizio epidemia sono ora 2.655.319. Gli attualmente positivi sono scesi a 413.967, quindi 5.637 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.149.350 (+15.827). (ANSA).