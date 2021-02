Vaccini: Zaia, contatti per acquisto, stiamo verificando

(ANSA) - VENEZIA, 08 FEB - "Il Veneto ha avuto dei contatti per l'approvvigionamento di vaccini. Lo stiamo facendo nella legalità totale, rispettosi di tutte le leggi nazionali ed europee. Non la vediamo come contrapposizione al Governo, ma dobbiamo prendere atto che prima viene la salute dei veneti". Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia che segnala una situazione non lineare: "i prezzi, per un caso - ha detto - mostrano un rincaro di 4/5 volte, e in un altro invece è un po' più basso, di circa il 10%. In due contatti c'è la disponibilità immediata. Le paventate possibilità, da verificare, riguardano vaccini autorizzati". (ANSA).