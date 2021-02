In ospedali Umbria sospese attività programmate

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - Sospese fino al 21 febbraio negli ospedali dell'Umbria le attività chirurgiche di ricovero "programmate procrastinabili" e quelle di specialistica ambulatoriale "procrastinabili". Lo hanno comunicato con una lettera ai direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, il commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo e il direttore alla Salute della Regione Umbria, Claudio Dario.

La Regione ha spiegato che così com'è già avvenuto nella Fase 2 dell'ondata pandemica, la risalita della curva dei contagi e la presenza di varianti, "hanno imposto di adottare una serie di misure per evitare la diffusione del virus negli ospedali e preservare il sistema sanitario". La sospensione delle attività non urgenti è stata quindi decisa "al fine del rafforzamento delle misure di prevenzione attualmente in vigore".

Inoltre, è stato richiesto di chiudere tutti gli accessi agli ospedali consentendo l'ingresso solo dall'entrata principale con sorveglianza e triage, di sospendere le visite ai degenti e limitare l'accesso dei caregiver ai solo testati con tampone molecolare negativo, di potenziare le misure di sorveglianza del personale, sottoporre a sorveglianza tutti gli attuali degenti e a tampone molecolare tutti i pazienti in ingresso come già avviene, da ripetere nei negativi a distanza di 48 ore mantenendo l'isolamento degli ingressi.

Nelle strutture residenziali extraospedaliere - spiega ancora la Regione - si applicano le stesse misure. Inoltre, dovranno essere sospese tutte le visite salvo autorizzazioni specifiche per i caregiver da parte dei direttori sanitari e comunque potrà essere consentito l'accesso solo a soggetti con tampone molecolare negativo, con l'indicazione di chiare indicazioni di comportamenti per la sicurezza di ospiti e personale, da tenere anche al di fuori della struttura. (ANSA).