Circolare, indagine rapida Iss-Regioni su variante inglese

Al via un'indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante VOC 202012/01 (cosiddetta variante inglese) in Italia e stabilire una prima mappatura del grado di diffusione. L'indagine è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con tutte le Regioni e province autonome. Nella circolare diffusa dal Ministero della Salute viene indicato che l'obiettivo è identificare, tra i campioni con risultato positivo per SARS-CoV-2 possibili casi di infezione con la variante, e fornire i dati di prevalenza per eventuali misure. L'indagine si svolgerà in due giorni consecutivi.