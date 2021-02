Consiglio Stato. 'Non ci sono alternative a test su macachi'

"Il progetto non potrebbe essere raggiunto con metodologie effettuate direttamente sull'uomo" e "non sussistono metodi alternativi o la possibilità di effettuare la sperimentazione su un numero inferiore di macachi". E' per queste ragioni che il Consiglio di Stato il 28 gennaio scorso ha ritenuto sussistente la "legittimità" della sperimentazione sui macachi prevista dal progetto Lightup delle Universita' di Torino e di Parma, che ha l'obiettivo di ridare la vista a migliaia di persone che l'hanno persa e chè è stato autorizzato dal ministero della Salute.