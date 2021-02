Tamponamento in A14 tra Pesaro e Cattolica, due morti

(ANSA) - PESARO, 07 FEB - Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un tamponamento tra due mezzi pesanti, in cui è rimasto coinvolto anche un furgone, avvenuto stamattina intorno alle 5:30 lungo la corsia nord dell'autostrada A14 tra Pesaro e Cattolica. I tre, tutti del Milanese, erano a bordo del furgone. Su uno degli automezzi coinvolti c'era anche un carico di cuccioli di cani e gatti. Il tratto della carreggiata tra Pesaro e Cattolica è stato chiuso e poi riaperto intorno alle 10. Sul luogo i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale, il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. (ANSA).