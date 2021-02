Dolomiti Superski attende l'ok, con l'Alto Adige in panchina

(ANSA) - BOLZANO, 05 FEB - Il consorzio Dolomiti Superski è pronto a mettere in funzione gli impianti di risalita, anche con l'Alto Adige in panchina a causa del lockdown provinciale, ma attende comunque l'ok definitivo di Roma. Il via libera al protocollo di sicurezza è stato infatti solo il primo passo, serve però anche quello politico. Come apprende l'ANSA, il cda di Dolomiti Superski prende tempo e attende indicazioni precise da Roma, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti tra le regioni, dopo il 15 febbraio. A causa del lockdown altoatesino, che durerà fino al 28 febbraio, i famosi caroselli sciistici sulle Dolomiti, come la Sellaronda, che tocca il Trentino, Bellunese e appunto l'Alto Adige, saranno percorribili solo in parte. (ANSA).