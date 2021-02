Covid: salgono ancora positivi,oltre 14 mila,ma meno vittime

: (ANSA) - ROMA, 05 FEB - Nelle ultime 24 ore sono stati 14.218 i test positivi al coronavirus registrati in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri i test positivi erano stati 13.659, quindi si tratta di un aumento per il terzo giorno consecutivo. Le vittime sono 377 (ieri erano state 421).

Sono stati 270.507 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati (ieri erano stati 270.142, quindi circa 400 in meno), con un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato del 5,05%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 in meno di ieri. In totale da inizio epidemia i casi di coronavirus sono 2.611.659, i morti 90.618.

Gli attualmente positivi sono 429.118 (-1.159 rispetto a ieri), i guariti e i dimessi 2.091.923 (+14.995), in isolamento domiciliare ci sono 407.401 persone (-982 rispetto a ieri).

