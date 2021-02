Irruzione neonazisti interrompe evento on line su Shoah

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Insulti, livorosi, scatenati in modo probabilmente organizzato, tanto che il terzo appuntamento de "Lo zaino della Memoria", iniziativa promossa dal Comune di Cinisello Balsamo sulla Shoah per le scuole a cui ha partecipato Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia all'Università Bicocca è stato interrotto. Lo racconta sui social lo stesso Mantegazza.

"Non appena ho visto comparire sul monitor il logo con cui si era registrato un utente, mi sono subito insospettito", racconta Mantegazza. Il logo era il volto di Hitler. Da quel momento in poi è stato "un crescendo" - prosegue il docente. "Hanno iniziato a imprecare, insultare e gridare ebrei ebrei ebrei ...

Le voci andavano e venivano. Ma quello che si capiva chiaramente era che erano tanti e, soprattutto, abbiamo capito che si trattava di un'azione dall'interno. Cioè, da una delle classi interessate".

Gli organizzatori hanno anche provato a cambiare piattaforma rovano a cambiare piattaforma: da Zoom sono passati a un'altra piattaforma. E' stato inutile: "Ci stavano inseguendo.

Continuavano a gridare e insultare", prosegue Mantegazza.

(ANSA).