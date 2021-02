Covid: oltre mille nuovi casi e 76 morti in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 03 FEB - Sono 1.047 i nuovi casi di coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore su 23.806 tamponi. Continuano a calare i ricoverati e i casi attivi ma si registrano altri 76 morti.

Dei nuovi casi 487 sono asintomatici e 532 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni. Bologna è la provincia con più nuovi contagi (195), poi Rimini (147) e Reggio Emilia (120).

I guariti sono 1.875 in più rispetto a ieri, i casi attivi 44.402 (-904), il 94,8%. I ricoverati in terapia intensiva sono 194 (-4), 2.122 quelli negli altri reparti Covid (-53). Tra i 76 nuovi decessi, 29 sono del Bolognese dove sono morti una donna di 51 anni e un uomo di 56. Il dato del capoluogo emiliano, e vale anche per quelli annunciati ieri, spiega la Regione, "risente dell'allungamento dei tempi necessari per la conferma della causa di decesso nel territorio di competenza della Azienda sanitaria. Alcuni di essi, infatti, sono avvenuti nei giorni scorsi".

Alle 15 sono state poi somministrate complessivamente 223.267 dosi di vaccino, di cui 5.786 oggi; sul totale 90.285 sono immunizzati con due dosi. (ANSA).