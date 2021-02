ANSA-IL PUNTO/COVID: Fvg,per vaccini medici base essenziali

(ANSA) - TRIESTE, 03 FEB - Oggi il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi, ha annunciato che nella vaccinazione al Covid-19 il "coinvolgimento dei medici di base e dei pediatri di libera scelta è ritenuto essenziale ma dovrà avvenire attraverso un'intesa nazionale che verrà poi declinata a livello regionale".

Intanto sul fronte dei numeri registrati oggi, stando ai dati della Regione, in Fvg, su 8.502 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 499 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,86%. Sono inoltre 3.195 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 193 casi (6,04%). I decessi registrati sono 17, a cui si aggiungono 10 pregressi di data antecedente il 28 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 63 (ieri 61) mentre quelli in altri reparti scendono a 561 (ieri 579). I decessi complessivamente ammontano a 2.471, i totalmente guariti sono 53.371, i clinicamente guariti salgono a 1.591, mentre le persone in isolamento scendono a 10.556. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 68.613 persone.

Ritornando alla questione vaccini, Riccardi ha sottolineato che il Friuli Venezia Giulia registra performance perfettamente in linea con l'intero Paese, anche grazie a una gestione prudente delle agende vaccinali che ha permesso di garantire la somministrazione della seconda dose a tutti i vaccinati nei tempi previsti. Ovviamente il numero di dosi somministrabili è condizionato dalla disponibilità di vaccini da parte del Governo attraverso la struttura commissariale guidata da Arcuri".

Infine, sul fronte più squisitamente medico della pandemia legato alle patologie post-Covid, l'Azienda sanitaria universitaria integrata giuliano-isontina (ASUGI) domani aprirà un nuovo ambulatorio dedicato ai problemi neurologici conseguenti al Covid-19. L'ambulatorio per Patologia Neurologica post Covid sarà ubicato nell'Ospedale maggiore di Trieste.

(ANSA).