Vaccini: Bertolaso, finiremo per giugno

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - "Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile": è quanto ha detto Guido Bertolaso, nuovo consulente della Lombardia per la campagna vaccinale regionale, nel corso di una conferenza stampa con il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti. "Non voglio soldi, faccio il volontario e mi sono abbassato lo stipendio: da un euro zero", ha aggiunto.

"Sarà la più importante operazione di Protezione civile mai realizzata in Italia" (ANSA).