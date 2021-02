Sospese lezioni in presenza in scuole di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Sospesa l'attività didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di Perugia da martedì 2 fino a domenica 14 febbraio. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Andrea Romizi nell'ambito degli interventi per limitare i contagi da Covid. La decisione è stata presa in seguito agli incontri con i vertici della Regione in sede Anci Umbria, durante i quali è stato richiesto un intervento da parte di 31 Comuni particolarmente interessati dalla diffusione dei casi.

Il Comune ha spiegato che la sospensione delle lezioni in presenza si è resa necessaria "al fine di tutelare la salute di tutta la comunità perugina in osservanza del parere del Cts e del Commissario emergenza Covid".

Gli alunni con disabilità potranno comunque proseguire le lezioni in classe, mentre sono escluse le attività di laboratorio che continueranno in modalità a distanza.

Sulla scorta del testing già intrapreso per gli studenti delle scuole superiori, l'amministrazione sta poi valutando la possibilità di avviare lo stesso percorso anche per i ragazzi delle scuole primarie di tutto territorio comunale, al fine di anticipare il rientro a scuola, di concerto con le autorità sanitarie.

"L'Amministrazione comunale - prosegue la nota - seguirà con attenzione l'evolversi della situazione epidemiologica al fine di procedere ad una revisione del provvedimento in accordo con le autorità sanitarie locali". (ANSA).