Da Nivea 20 milioni per progetti per chi è a rischio di solitudine

Entro il 2025 NIVEA, marca leader in prodotti per la cura della pelle, promuoverà la salute e il benessere individuale di oltre 150 mila persone attraverso progetti di skin-touch supportati da un impegno finanziario di 20 milioni di euro.

Nivea ha infatti lanciato il suo nuovo brand purpose "sosteniamo il valore del contatto umano per ispirare unione e vicinanza", in risposta ai risultati di due studi scientifici che rivelano come il contatto umano venga visto come essenziale per la felicità e la salute e come il senso di solitudine sia stato acuito dalla pandemia in corso. L'obiettivo dei progetti è quello di promuovere i comprovati benefici per la salute grazie al contatto umano e supportare lo skin-touch non appena le circostanze lo consentiranno.

Il marchio investirà 20 milioni di euro in progetti locali di skin-touch in tutto il mondo raggiungendo 150.000 persone con particolare attenzione ai bambini prematuri, persone ipovedenti e anziani affetti da demenza.

"NIVEA da sempre si prende cura della pelle e delle persone.

Questo è ciò che ci definisce sin dagli inizi. Con il nostro contributo vogliamo fare la differenza e useremo l'influenza e la visibilità di Nivea per diffondere la consapevolezza degli effetti positivi del contatto umano sulla salute", ha affermato Stefan De Loecker, Ceo di NIVEA.

Il marchio mira inoltre a sensibilizzare 100 milioni di persone sui comprovati benefici per la salute del contatto con la pelle entro il 2025. NIVEA lancia la sua iniziativa con un documentario che racconta la storia vera di due gemelle premature nate ad Amburgo, spiegando come la vita di una delle due sia stata salvata nell'incubatrice dal contatto umano con la sorella.