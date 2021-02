Cervo con palco impigliato in luminarie Natale,liberato

(ANSA) - VILLETTA BARREA, 01 FEB - Da giorni circolava per le strade di Villetta Barrea, con il palco, cioè le ramificazioni cornee, intrecciato da luminarie natalizie. Per il cervo incappato nell'insolito incidente è stato necessario l'intervento di veterinari e personale esperto del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise che questa mattina lo hanno liberato dalle luminarie. L'animale è stato narcotizzato l'animale, per favorire l'intervento indispensabile a rimuovere le luminarie. Subito dopo il malcapitato cervo è stato restituito alla libertà. "Durante i giorni scorsi c'erano stati molti altri tentativi della squadra di cattura, purtroppo falliti perché l'ungulato fuggiva o perché si trovava in un luogo non adatto alle procedure di narcosi, che devono essere svolte sempre in totale sicurezza per l'animale e per gli operatori - è scritto nella pagina social del Pnalm - Oggi, dopo la cattura, il veterinario e il guardiaparco hanno capito che la passione di questo cervo per il Natale deve essere davvero molto forte! Infatti l'animale è lo stesso che, poco meno di un mese fa, era stato liberato con un intervento analogo dopo essersi impigliato tra le luminarie di un albero addobbato per le festività natalizie". (ANSA).