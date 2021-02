A Napoli la Ps esaudisce sogno bimbo di indossare la divisa

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - Voleva indossare la divisa della Polizia di Stato il piccolo Davide, il bimbo di appena tre anni che grazie ai medici dell'ospedale Santobono di Napoli ha sconfitto una rara malattia, e gli agenti hanno esaudito il suo desiderio.

Un sogno espresso un giorno infausto, quello in cui venne comunicato alla famiglia la triste diagnosi: i poliziotti, che erano nel cortile dell'ospedale, per distrarlo lo invitarono a salire sulla vettura e lui alla mamma chiese di poter indossare la stessa divisa che avevano gli agenti.

Una promessa che i poliziotti hanno mantenuto venerdì scorso, questa volta però in un giorno di gioia: una "pantera" della Squadra Volante della Questura è andata a prenderlo in ospedale, a sirene spiegate, per consegnargli la divisa e accompagnarlo a casa, dopo la vittoria contro una rara forma di neoplasia.

