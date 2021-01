Il Papa istituisce la Giornata mondiale dei nonni

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 31 GEN - "I nonni tante volte sono dimenticati e noi così dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e trasmetterle". Lo ha detto il Papa all'Angelus, sottolineando che "la vecchiaia è un dono" e annunciando l'istituzione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani "che si terrà in tutta la Chiesa la quarta domenica di luglio in prossimità della ricorrenza dei Santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù".

In occasione della I° Giornata mondiale, Papa Francesco presiederà la messa vespertina di domenica 25 luglio, compatibilmente con la situazione sanitaria, in San Pietro.

(ANSA).