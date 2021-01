Cluster in ospedale Imperia, contagiati in 15

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Nove pazienti e sei membri del personale sanitario del reparto chirurgia dell'ospedale di Imperia, per un totale di 15 persone, sono risultati positivi al Covid. L'Asl 1 sta monitorando la situazione e ha adottato tutti gli accorgimenti necessari per limitare i contagi. I nove pazienti sono stati trasferiti all'ospedale Borea di Sanremo, mentre il personale sanitario positivo si trova attualmente in isolamento. Il reparto di chirurgia è stato sanificato e al suo interno vi sono 15 pazienti, tutti negativi al Covid19. La situazione è in monitoraggio costante, (ANSA).