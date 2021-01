Pedofilia: arrestato allenatore calcio a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 27 GEN - Ha costretto minori di 14 anni a subire atti sessuali, in particolare in qualità di allenatore di una squadra di calcio giovanile, in più occasioni, avrebbe molestato alcuni allievi mentre facevano la doccia o in auto dopo gli allenamenti. Per questa ragione l'uomo, di 48 anni, di Trieste, è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Trieste.

Gli agenti hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale nella tarda mattina del 25 gennaio, a seguito di indagini dirette dalla Procura. (ANSA).