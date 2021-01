La crisi di governo, il film della giornata

Giornata intesna quella di oggi per la formazione di un nuovo governo dopo le dimissioni di ieri di Giuseppe Conte. Dopo la nascita al Senato della 'quarta gamba' del possibile nuovo Esecutivo, nel pomeriggio prenderanno il via le consultazioni al Quirinale e si riuniranno i partiti per fare il punto.

Ore 9.30 - Nasce al Senato il gruppo degli 'Europeisti'

Ore 14.00 - Il Pd riunisce la Direzione

Ore 17.00 - Prendono il via le consultazioni al Qurinale con i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati e con quello della Camera, Roberto Fico.

Ore 22.30 - Matteo Renzi riunisce i suoi parlamentari