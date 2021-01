Processo per piazza San Carlo, attesa domani la sentenza

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - È prevista per domani, al Palagiustizia di Torino, la sentenza del processo con rito abbreviato per la tragedia di piazza San Carlo. Tra gli imputati la sindaca Chiara Appendino, per cui la pubblica accusa ha chiesto un anno e otto mesi di reclusione. Secondo il pm Vincenzo Pacileo, c'è anche la prima cittadina fra i colpevoli di quanto accadde il 3 giugno 2017 durante quella che doveva essere una bella serata di sport e di festa: le ondate di panico tra la folla che stava seguendo su maxischermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid, la gente travolta e calpestata, i 1.600 feriti, le due donne morte. Troppe carenze nell'organizzazione, troppe lacune in materia di sicurezza. L'accusa riguarda anche il suo ex capo di gabinetto, Paolo Giordana, per il quale il magistrato ha proposto due anni; poi il questore dell'epoca, Angelo Sanna (un anno e 8 mesi), Maurizio Montagnese, dirigente dell'agenzia che prese in carico la creazione dell'evento, Turismo Torino, (un anno e 7 mesi), e un professionista che si occupò di una parte della progettazione, Enrico Bertoletti (tre anni e sei mesi). Le parti civili sono oltre sessanta. (ANSA).