Causa su errore zona rossa, chiesti atti

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Questa mattina gli avvocati Francesco Borasi e Angelo Leone hanno inviato alla Regione Lombardia la richiesta di accesso agli atti che sarebbero alla base del presunto errore di calcolo che ha portato la Lombardia ed essere zona rossa quando in realtà avrebbe dovuto essere 'arancione'.

I documenti che verranno raccolti, serviranno per la class action, una maxi causa civile davanti al Tribunale di Milano per chiedere il risarcimento dei danni, a cui stanno aderendo commercianti, imprenditori e associazioni di categoria.

Secondo Confesercenti Lombardia il presunto errore è costato alle imprese lombarde "almeno 600 milioni di euro". (ANSA).