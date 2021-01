Covid: cluster in seminario Sanremo, 7 positivi

(ANSA) - SANREMO, 25 GEN - Sette dei diciotto componenti del Seminario diocesano di Sanremo sono risultati positivi al Covid.

Lo comunica il rettore don Valerio Vacca. "Nessuna delle persone che vivono in seminario ha una sintomatologia grave, soltanto alcuni registrano febbre e lievi sintomi di tipo influenzale. La situazione, monitorata dall'Asl, si è verificata fortunatamente quando le lezioni scolastiche erano già sospese in ragione degli esami semestrali, che saranno effettuati a distanza". La comunità del seminario rimarrà isolata, fintanto i residenti non saranno tutti tornati negativi. (ANSA).