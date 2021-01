In calo numero nuovi positivi Covid giornalieri in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 24 GEN - Sono 247, contro i 332 di ieri, i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 34.069 dall'inizio della pandemia. Emerge dai dati sul sito della Regione.

I guariti sono stati 156, 28.217, e otto i morti, 740. Gli attualmente positivi sono 5.112, 83 più di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 3.422 tamponi, 570.682, con un tasso di positività del 7,21 per cento in calo rispetto all'8,86 di ieri.

Stabile il numero dei ricoverati negli ospedali, 338, 47 dei quali, uno in più, nelle terapie intensive. (ANSA).