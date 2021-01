Covid: Liguria, 283 nuovi casi. Tra deceduti donna 37 anni

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - Ancora 283 nuovi casi di positività al Covid, secondo il bollettino emesso da Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero, a fronte di 3117 tamponi molecolari processati e 1695 test antigenici effettuati. 15 i pazienti deceduti, 9 dei quali morti nel 2020. Tra questi anche una giovane donna di 37 anni. Il paziente più anziano aveva 95 anni.

Crescono lievemente (+11) gli ospedalizzati: a oggi sono 667, di cui 64 in Terapia Intensiva, 507 sono le persone in sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale delle 65,840 dosi consegnate ne sono state somministrate 43.002, ovvero il 65% del totale. (ANSA).