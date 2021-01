Covid: in E-R curva stabile, 1.208 casi e 35 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - Stabile la curva dell'epidemia in Emilia-Romagna, sia per i nuovi contagi che per i ricoverati. Da ieri sono 1.208 in più i casi di Coronavirus rilevati da 21.825 tamponi.

L'età media dei nuovi positivi è 46 anni e 548 sono asintomatici. La provincia con più casi è Bologna (202), segue Modena (175). I guariti sono 631 in più, i casi attivi sono 51.357 (+626), di cui il 94,9% in isolamento a casa. Sono 35 i nuovi decessi, di persone tra i 72 e 101 anni. I pazienti in terapia intensiva sono 219 (+2), 2.383 negli altri reparti Covid (-7).

Alle 14 sono state somministrate complessivamente oltre 129 mila dosi di vaccini: la Regione ricorda che a causa dei tagli pari a circa il 50% delle dosi fornite questa settimana - decisa autonomamente da Pfizer-BioNtech - anche per i prossimi giorni in Emilia-Romagna la priorità è data ai richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle Cra. (ANSA).