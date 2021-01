Resistenza: partigiano Bruno Zito morto all'età di 99 anni

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - E' morto all'età di 99 anni il partigiano Bruno Zito, lo comunica l'Anpi Alto Adige.

"E' un giorno di grande tristezza. Avevamo incontrato Bruno e Maria pochi mesi fa per la consegna della tessera Anpi e con il suo solito spirito avevano voluto che, nonostante il Covid, l'incontro fosse conviviale accompagnato da un buon bicchiere e biscotti. Bruno amava la vita, ne era orgoglioso, così come lo era della sua famiglia. Ci teneva sempre a raccontare tutto in modo semplice, spontaneo e divertente", afferma l'Anpi che dedicherà alla memoria di Bruno Zito iniziative per il giorno della Memoria.

Zito - ricorda l'Anpi - è stato partigiano nella zona della Valsugana: faceva parte di un gruppo che aveva il compito di bloccare la linea ferroviaria dove passavano i rifornimenti per le truppe. Era un alpino che era riuscito ad arrivare in Valsugana dopo una lunghissima fuga rocambolesca. Nel 2016 era stato insignito insieme a Lidia Menapace e altri partigiani della Medaglia della Liberazione della Repubblica Italiana.

(ANSA).