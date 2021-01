Giulio Regeni, cinque anni fa la scomparsa. Mattarella: 'L'Egitto dia risposte'

Il 25 gennaio 2016 alle 19.41 Giulio Regeni inviò dall'Egitto il suo ultimo sms. Di lui non si seppe più nulla fino al ‪3 febbraio, quando il suo cadavere, torturato, fu trovato su una strada tra Il Cairo e Alessandria.

A cinque anni da quel messaggio la verità sull'assassinio del ricercatore friulano è ancora lontana, nonostante il lavoro della magistratura italiana e l'impegno del governo. In occasione dell'anniversario il caso sarà discusso nel prossimo Consiglio Esteri Ue oggi. A parlare della vicenda in videoconferenza sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che farà il punto sulla situazione processuale. Non sono previste conclusioni sul tema, ma i ministri potrebbero decidere di muovere altri passi per approfondire la questione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che "l'azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità, che, presto, saranno sottoposte al vaglio di un processo, per le conseguenti sanzioni ai colpevoli. Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo fine, senza sosta, dalla nostra diplomazia".

"La vicenda di Giulio Regeni riguarda tutti, non solo l'Italia", ha scritto Piero Fassino, presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, ai suoi omologhi Ue chiedendo "di assumere ogni iniziativa parlamentare, sul piano politico e diplomatico, a livello sia bilaterale sia multilaterale, per ottenere verità sul caso di Giulio". "È un impegno - ha sottolineato - per la legalità internazionale e per il rispetto dei diritti umani, valori su cui si fondano l'identità dell'Unione Europea e le sue relazioni con ogni nazione".

L'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, intervenendo al Consiglio dei ministri degli Esteri ha ringraziato Luigi Di Maio per aver chiesto di discutere del caso di Giulio Regeni alla Ue, poiché è una questione grave non solo per l'Italia ma per tutta l'Unione. Si apprende da fonti, a Bruxelles. Parlando del "brutale" assassinio, Borrell ha evidenziato come da allora si sia chiesto all'Egitto di far luce sul caso e di cooperare. "Siamo sodali" con l'Italia e la famiglia Regeni nella richiesta di far piena luce, ha detto.

Intanto la comunità di Fiumicello, il paese dov'è cresciuto il ricercatore, si prepara a ricordare Giulio. Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid, tutti gli eventi si svolgeranno in streaming sul sito di 'La Repubblica' e sulle pagine Facebook 'Il comune informa - Fiumicello Villa Vicentina', 'Giulio siamo noi' e Verità per Giulio Regeni'. Il comune invita tutti i cittadini a partecipare da casa e "a colorare di giallo il paese e i propri profili social".

25 GENNAIO 2021 La comunità di Fiumicello Villa Vicentina, a 5 anni dalla scomparsa del nostro concittadino, continua a... Pubblicato da Il Comune Informa - Fiumicello Villa Vicentina su Venerdì 22 gennaio 2021

Ed è stata fissata al 29 aprile prossimo l'udienza preliminare davanti al gup di Roma Pier Luigi Balestrieri per i quattro agenti dei servizi segreti accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Il 20 gennaio è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per gli 007 Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Nei loro confronti le accuse mosse dal procuratore Michele Prestipino e dal sostituto Sergio Colaiocco variano dal sequestro di persona pluriaggravato al concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate.