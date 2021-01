Cade in piscina, bambina muore nel Grossetano

(ANSA) - CAPALBIO (GROSSETO), 22 GEN - Una bambina di 8 anni è morta dopo esser caduta in una piscina nel comune di Capalbio, in località La Vallerana, nel Grossetano. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata: da quanto emerso sembra che la piccola era in bicicletta quando è caduta nella piscina: nell'invaso c'era acqua ed è probabile che sia morta affogata.

L'incidente è avvenuto all'interno del podere dove la bambina viveva con i genitori, di origine romena, in una casa in affitto. Il padre lavora in un'azienda agricola. Sul posto insieme ai sanitari intervenuti i carabinieri. (ANSA).