Scuola: genitori Fvg,Tar respinge secondo ricorso su rientro

(ANSA) - TRIESTE, 21 GEN - Il Tar del Fvg ha respinto - perché non ci sono i tempi tecnici per organizzare il rientro in classe - il secondo ricorso presentato da un gruppo di genitori, contro la seconda ordinanza firmata dal governatore Fvg Massimiliano Fedriga, "che blocca la ripresa della didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado della regione".

Lo ha confermato all'ANSA poco fa l'avvocato Filippo Pesce, legale dei ricorrenti. "Ne usciamo comunque vincitori", ha dichiarato l'avvocato. Il Tar aveva accolto invece il primo ricorso, analogo nei contenuti. (ANSA).