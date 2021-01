Maturità: Nardelli (Pd), prova scritta pensiamo vada fatta

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Prevedere una prova scritta di italiano all'esame di maturità dà maggiore "dignità" all'esame stesso, non ha l'obiettivo "di rendere più pesante l'esame di Stato ma di renderlo più dignitoso, anche tenendo presente tutte le difficoltà che ci sono e ci sono state. Tenere l'asticella alta favorisce chi non ha altre possibilità. Nell'incontro di maggioranza di ieri sera sull'esame di maturità si è sottolineato che era un incontro interlocutorio, è stato uno scambio di idee. Noi del Pd abbiamo sottolineato che prendere una decisione così in anticipo è una resa, se poi la situazione epidemiologica peggiora ci si penserà. Soprattutto riteniamo che una prova di italiano scritto vada fatta". Lo dice all'ANSA Flavia Nardelli capogruppo Pd in Commissione Istruzione alla Camera. (ANSA).