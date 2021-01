Ior: Caloia e Liuzzo condannati a 8 anni e 11 mesi

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 21 GEN - Il presidente del tribunale vaticano Giuseppe Pignatone ha letto la sentenza che stabilisce che Angelo Caloia e Gabriele Liuzzo sono condannati a 8 anni e 11 mesi di reclusione per riciclaggio e appropriazione indebita aggravata e a una multa di 12.500 euro; Lamberto Liuzzo a 5 anni e due mesi per riciclaggio e a una multa di 8 mila euro. I tre imputati, coinvolti nella vendita del patrimonio immobiliare Ior, sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Il Tribunale ha disposto anche la confisca delle somme già sequestrate sui conti correnti degli imputati e il risarcimento allo Ior e alla società Sgir di circa 23 milioni.

(ANSA).