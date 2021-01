Dpcm, clienti assembrati aggrediscono agenti, chiuso locale

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Chiuso per sette giorni un bar di Sesto Fiorentino (Firenze), in piazza del Mercato. Il provvedimento di sospensione temporanea della licenza è stato disposto dal questore di Firenze Filippo Santarelli dopo che, il 16 gennaio scorso, nel corso di un controllo sono stati trovati nel locale circa 15 clienti assembrati e senza mascherina.

Sempre durante le verifica inoltre uno degli avventori si è scagliato contro i poliziotti, ferendone due, e per questo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni e pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito dalla polizia, altri clienti del bar sarebbero intervenuti nel tentativo di ostacolare il suo arresto. (ANSA).