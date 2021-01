Genova apre cantieri Palasport Waterfront Renzo Piano

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - "Questo è un grande esempio di rigenerazione urbana, il progetto del Waterfront Levante diventa sempre più concreto". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante la cerimonia di avvio dei lavori di riqualificazione del palasport di Genova e delle demolizioni dei padiglioni C, D ed F della Fiera nell'ambito del Waterfront Levante in base al disegno di Renzo Piano. I cantieri sono stati aperti con i primi colpi di benna "e non solo da un punto di vista simbolico" precisa Massimo Moretti, general manager di Cds Holding. Il gruppo bresciano ha acquistato il palasport, uno degli edifici simbolo di Genova, per 14 mln e ha firmato con il Comune il preliminare d'acquisto delle altre aree della fiera.

Qui sorgerà un nuovo quartiere con canali navigabili, uffici e residenze e "una nuova concezione di palasport - continua Moretti - non un luogo frequentato solo per le partite ma uno spazio con negozi, punti ristoro e impianti a disposizione degli sportivi". Il sindaco Bucci ha ribadito che la struttura, con i canali, sarà pronta nell'aprile 2022 mentre "per il resto del quartiere bisognerà aspettare un altro annetto". "Qui durante il picco dei lavori saranno impiegati tra gli 800 e i 1000 addetti.

In un momento come quello attuale, in cui il Paese ha perso 10 punti di Pil e la crisi continua a mordere, lanciarci in un progetto così importante ci dà energia" ha concluso Moretti.

