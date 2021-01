"Medici e infermieri, grazie",scritta davanti Covid Hospital

(ANSA) - PARTINICO, 19 GEN - "Finirà anche la notte più brutta e sorgerà il sole. Medici infermieri e operatori siete la nostra luce. Grazie di cuore", la scritta su uno striscione è stata appesa la notte scorsa alla cancellata dell'ospedale Covid a Partinico (Palermo).

"Siamo Covid Hospital, salvo una breve parentesi estiva, da marzo - dice il medico Giovanni Luca D'Agostino - Abbiamo visto entrare e tutt'ora arrivano davvero tante persone. Non numeri, non casi. Persone. Le abbiamo sempre trattate così con tutta l'umanità che avevamo. Per ognuno di essi abbiamo sempre fatto il massimo, al meglio delle nostre risorse e disponibilità, anche se talvolta siamo stati mancanti e non impeccabili". "Ne abbiamo visti tanti morire, sfiancati da una malattia devastante e terribile, ma ne abbiamo restituiti tanti alle loro famiglie,- aggiunge - e sono stati giorni alterni di dolore e angoscia ma anche di gioia. Questo striscione è una boccata di aria fresca, una sferza di energia in un momento in cui facciamo maledettamente fatica. Semplicemente, al di là della retorica, grazie. Chiunque voi siate". (ANSA).