Crolla costone di roccia ad Amantea, coinvolte abitazioni

(ANSA) - AMANTEA, 19 GEN - Un costone di roccia ha ceduto nel primo pomeriggio di oggi ad Amantea ed è crollato finendo anche su alcune abitazioni del centro storico della cittadina. Al momento non si hanno notizie di possibili vittime o persone disperse. Ricerche sono in corso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco insieme ai tecnici comunali.

Per precauzione sono state evacuate 50 persone (Rpt persone), mentre la zona è stata transennata e interdetta alla circolazione, anche per la presenza di due fughe di gas provocate dalla rottura di alcuni tubi.

I tecnici del Pronto intervento dei Italgas intervenuti dopo il crollo del costone di roccia hanno riportato in sicurezza l'area e sospeso temporaneamente l'erogazione a circa 48 utenze per procedere alla riparazione della condotta danneggiata.

(ANSA).