ANSA-IL-PUNTO/COVID: contagi in calo in Sardegna ma 8 morti

CAGLIARI, 19 GEN - Contagi in calo in Sardegna: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 109 nuovi casi (-27 rispetto al dato di ieri, a sua volta in netto calo).

Salgono così a 36.019 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza nell'isola.

Si registrano anche otto decessi (915 in tutto). In totale sono stati eseguiti 533.721 tamponi con un incremento di 2.918 test.

Sono, invece, 506 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (invariati rispetto al dato di ieri), mentre sono 53 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 17.256 (+295) pazienti guariti, più altri 426 guariti clinicamente.

Intanto il colosso farmaceutico Pfizer ha consegnato alla Sardegna la nuova partita di vaccini - 7.020 in tutto, la metà della quantità attesa prima dei tagli annunciati - e serviranno per i richiami agli oltre 24mila tra operatori socio sanitari, dipendenti e pazienti di Rsa, volontari, a cui è stata già somministrata la prima dose. Si allungano, dunque, i tempi della vaccinazione di ultraottantenni e delle altre categorie "fragili". Lo hanno spiegato l'assessore della Sanità Mario Nieddu e il commissario straordinario dell'Ats, Massimo Temussi, prima di entrare in commissione Sanità del Consiglio regionale per fare il punto sulla campagna che, secondo l'ultimo report del Governo, ha raggiunto il 73,1% (24.362 inoculazioni su 33.330 dosi consegnate).

E a Tortolì, in Ogliastra, non si placano le polemiche dopo la decisione del dirigente scolastico dell'Istituto Ipsia, Agrario, Nautico, Alberghiero e SocioSanitario Ianas di far rientrare in classe il 50% degli studenti, come prevede il Dpcm nazionale nelle regioni in zona gialla, ma non come prevede l'ordinanza firmata dal governatore Christian Solinas che ha stabilito la didattica distanza nelle scuole superiori sino a tutto gennaio.

Oggi il Prefetto di Nuoro Luca Rotondi ha disposto il ritorno alla dad per l'istituto ogliastrino, e il preside Gian Battista Usai ne ha dovuto prendere atto, rispedendo i ragazzi a casa.

