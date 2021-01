Scuola: Azione studentesca ne sigilla simbolicamente 100

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Mobilitazione di Azione studentesca contro il ministro Azzolina e tutto il Governo davanti al ministero dell'Istruzione "per la pessima gestione delle scuole": a dirlo sono Leonardo Samà e Francesco Todde, rispettivamente responsabile di Azione Studentesca Roma e presidente di Gioventù Nazionale Roma.

"Mesi interminabili di DAD non sono stati sufficienti per riaprire le scuole in sicurezza, adeguando le strutture e potenziando i trasporti pubblici, ma sono serviti per eliminare la socialità dei ragazzi riducendo la scuola ad un collegamento su PC", continuano i due esponenti del movimento giovanile di Fratelli d'Italia.

Azione studentesca ha promosso una manifestazione stamane sotto al ministero, in viale Trastevere. "Vogliamo fare sentire la nostra voce: classi divise, turni per l'accesso, continui ritardi e ripensamenti e totale assenza di direttive sull'esame di maturità sono solo alcune delle nefandezze di questo Governo nemico degli studenti e di tutto il Popolo italiano", dicono Leonardo Samà e Francesco Todde.

Inoltre in 30 città per opporsi "alla forzatura dei rientri in classe" i militanti di Azione studentesca hanno sigillato simbolicamente 100 scuole in Italia.

"Di fronte al caos che accompagna la questione del ritorno a scuola - dovuto alla carenza dei mezzi di trasporto e all'incapacità del Ministro Azzolina, la cui unica proposta sono stati i banchi a rotelle - abbiamo deciso di agire", dichiara Anthony La Mantia, Presidente di Azione Studentesca. "Ad oggi infatti, le condizioni per tornare sui banchi in sicurezza non ci sono" conclude. (ANSA).