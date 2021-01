Niente legittimo impedimento per Salvini,è polemica

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - "È un ordinanza che priva una persona dei suoi diritti civili. Non riconoscere al senatore Salvini il legittimo impedimento in questo momento di crisi di governo è un fatto abbastanza grave". E il commento dell' avvocato Claudia Eccher, difensore di Matteo Salvini al processo in cui, a Torino, il leader della Lega è chiamato a rispondere di vilipendio alla magistratura.

Il giudice Roberto Ruscello ha respinto la questione di legittimo impedimento, disponendo la prosecuzione dell'udienza, che è ripresa con la testimonianza del sindaco di Novara, Alessandro Canelli. "Oggi - ha sottolineato Eccher - ci sono state le dichiarazioni del presidente Conte alla Camera, stamani Salvini ha preso parte a una riunione di parlamentari, domani c'è il voto al Senato. A nostro avviso il legittimo impedimento sussisteva".

Sempre a Torino, in un altro procedimento, il giudice Franco Giardino Roch ha accolto la richiesta di legittimo impedimento della deputata e viceministro dell'Economia Laura Castelli, imputata per diffamazione, e ha sospeso i termini di prescrizione del reato. L'udienza è stata spostata al 22 febbraio, visto che oggi, a causa del dibattito alla Camera, la Castelli era impossibilitata a essere presente al Palazzo di Giustizia del capoluogo piemontese. (ANSA).