Maltempo: pericolo ghiaccio, sindaco Avezzano chiude scuole

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 18 GEN - Il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, ha disposto per oggi la sospensione dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado in città per il pericolo ghiaccio a causa delle basse temperature dopo la neve caduta ieri; la scorsa notte è stata registrata la minima di -4,3 gradi.

"Le temperature troppo basse - spiega il primo cittadino - hanno reso inefficace l'azione del sale gettato dai mezzi del piano neve, quindi, per evitare rischi abbiamo optato per la sospensione dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado. La misura precauzionale è motivata anche dal pericolo di cadute e intasamento del pronto soccorso che, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria, è meglio non intasare. Si invitano tutti i cittadini a evitare, per quanto possibile, di uscire da casa, in attesa del miglioramento della situazione.

Naturalmente il lavoro per liberare le strada prosegue senza sosta". (ANSA).